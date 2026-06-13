Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanların mesai saatleri dışında katıldıkları zorunlu hizmet içi eğitimlerle ilgili emsal niteliğinde bir tavsiye kararı aldı. Kurumun yayımladığı karara göre, mesai bitiminde veya izin günlerinde verilen eğitimler "fazla çalışma" statüsünde değerlendirilecek.

Karara konu olan olay, bir hastanede görev yapan acil tıp uzmanının başvurusu üzerine incelendi. İlgili personel, mesai saatleri dışında 8 saatlik bir hizmet içi eğitime katıldığını ancak kendisine herhangi bir izin veya ek ödeme verilmediğini belirterek KDK'ye başvurdu. Başvuruyu haklı bulan kurum, Sağlık Bakanlığına çalışana izin kullandırılması, bunun mümkün olmaması halinde ise mesai ücreti ödenmesi yönünde tavsiyede bulundu.

ANAYASANIN ANGARYA YASAĞINA VURGU YAPILDI

KDK tarafından hazırlanan raporda, personelin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerin çalışma süresine dahil edilmesi gerektiği aktarıldı. Sağlık hizmetlerindeki yoğunluk dikkate alınarak çalışanların dinlenme hakkının korunması gerektiği ifade edildi. Kararda, aksi bir uygulamanın Anayasa'daki "angarya yasağı" ve "ücret emeğin karşılığıdır" ilkelerine açıkça aykırı olacağı bildirildi.

BU KARAR ÇALIŞANLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Alınan bu karar, kamu kurumlarında mesai sonrası seminer, toplantı veya kurslara katılmak zorunda bırakılan tüm çalışanlar için önemli bir idari dayanak oluşturuyor. KDK kararı, idarelerin personelden ücretsiz ek efor talep etmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Çalışanlar, mesai dışı eğitimler için kurumundan öncelikli olarak aynı yıl içinde kullanılmak üzere izin, idari nedenlerle izin verilemiyorsa fazla mesai ücreti talep etme hakkını güçlendirmiş oldu.

İdarelerin izin kullandırma veya ücret ödeme konusunda kendi iç işleyişlerine göre takdir yetkisi bulunuyor. Ancak çalışanın harcadığı zamanın tamamen karşılıksız bırakılması, bu tavsiye kararı doğrultusunda hukuka aykırı kabul ediliyor.