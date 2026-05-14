YILLARDIR dillere pelesenk olan eserleri ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Selda Bağcan'ın Alanya konseri için geri sayım başladı. "Yuh Yuh", "Adaletin Bu mu Dünya", "İnce İnce Bir Kar Yağar" ve "Yiğidim Aslanım" gibi unutulmaz eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, Alanya'da müzik dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. 1970'li yıllardan bu yana Anadolu rock, halk müziği ve protest müziğin en güçlü temsilcilerinden biri olarak gösterilen Selda Bağcan, sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük bir saygınlığa sahip. Güçlü sesi ve toplumsal mesajlar içeren eserleriyle müzik tarihinde özel bir yere sahip olan sanatçı, yıllardır yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Konserin organizasyonunu üstlenen Çetin Sanat'ın sahibi Çetin Çevik ise etkinliğe yoğun ilgi beklediklerini söyledi. Çevik, "Selda Bağcan çok özel ve çok kıymetli bir sanatçı. Alanya'da yeniden ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biletler satışa çıktı. Şimdiden ciddi bir ilgi var. Hayranlarının ellerini çabuk tutmasını tavsiye ediyoruz" dedi. Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserin, yaz sezonunun en özel kültür sanat etkinliklerinden biri olması bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU

