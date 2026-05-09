Seyahat platformlarının yayımladığı güncel listelere göre, Avrupa'da alternatif ve ekonomik tatil arayışında olanlar için vizesiz Balkan şehirleri popülerliğini artırıyor. Kültürel zenginlikleri ve sakin atmosferleriyle dikkat çeken bu rotalar, Türk vatandaşlarından vize istememesi sebebiyle pratik bir seyahat imkanı tanıyor. Özellikle yoğun yaz sezonunun ardından dinlenmek isteyen Alanyalı turizmciler ve bölge halkı için bu 5 şehir, muhtemel bir sonbahar veya kış tatili rotası olarak yakından takip ediliyor.

BOSNA HERSEK VE ARNAVUTLUK'TAKİ SAKLI KALMIŞ KÖŞELER

Bosna-Hersek'in güneyinde yer alan Trebinje, geleneksel taş mimarisi ve serin sularıyla öne çıkıyor. Geniş meydanları ve sarmaşıklı sokaklarıyla bilinen kent, sakin bir dinlenme süreci geçirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor. Diğer yandan Arnavutluk kıyılarında konumlanan Vuno, yamaçlara kurulu bembeyaz taş evleri ve dar sokaklarıyla Yunan adalarına benzer bir doku sergiliyor. Denize açılan manzarasıyla bu bölge, sıcak yaz akşamlarında yürüyüş yapmak isteyenler için ideal bir zemin hazırlıyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE: BEROVO VE PERAST

Makedonya'nın İsviçre'si olarak anılan Berovo, tertemiz dağ havası ve gür ormanlarıyla doğa turizminde öne çıkıyor. Maleshevo Dağları'nın eteklerindeki göl kıyısında bisiklet turları düzenlenebilirken, doğanın sesini dinleyerek kalabalıktan uzaklaşmak mümkün oluyor. Karadağ'ın Kotor Körfezi'nde yer alan Perast ise küçük yüzölçümüne sığdırdığı İtalyan mimarisiyle dikkat çekiyor. Kıyıda kiralanan küçük teknelerle çevredeki adalara yapılan yolculuklar, kentin Akdeniz atmosferini yansıtıyor.

TUNA NEHRİ KIYISINDAKİ SIRP KENTİ

Tuna Nehri ile Fruska Gora arasına konumlanmış Sırbistan kenti, Barok mimarisi ve tarihi geçmişiyle listenin dikkat çeken bir diğer noktası konumunda bulunuyor. Zamanında ünlü şairlere ilham verdiği belirtilen bu kentin geniş meydanları, ziyaretçilerine nostaljik bir doku sunuyor.

ALANYA'DAN BALKANLARA UZANAN ALTERNATİF TATİL

Turizm sezonunun yorgunluğunu atmak isteyen Alanyalılar için vizesiz Balkan turları, artan vize maliyetleri ve başvuru süreçlerindeki zorluklar göz önüne alındığında güçlü bir pratik alternatif oluşturuyor. Hem ekonomik oluşu hem de Antalya üzerinden Balkan başkentlerine sağlanan ulaşım kolaylıkları, bu coğrafyayı Alanya kamuoyunun seyahat planlarında cazip kılıyor.