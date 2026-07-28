Antalya basınına yansıyan haberlere göre, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, Antalyaspor forması giyen İsviçreli futbolcu Samuel Ballet'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Diyarbakır temsilcisinin yöneticilerinin, transfer görüşmelerine son noktayı koymak üzere bu hafta içi Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

Kırmızı beyazlı ekibin küme düşmesinin ardından TFF 1. Lig'de forma giymek istemediğini yönetime ileten Samuel Ballet, kente gelmeyerek takımın kamp çalışmalarına da katılmamıştı. Antalyaspor'da krize dönüşen bu durum sonrası, İsviçreli oyuncuya bugüne kadarki en ciddi teklif Amedspor'dan yapıldı.

TRANSFER ENGELİ İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME

İki kulüp heyetleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek yüz yüze görüşmelerde, söz konusu transferin yaklaşık 2 milyon Euro bedelle tamamlanması öngörülüyor. Antalyaspor yönetimi, bu transferden elde edilecek bütçeyle kulübün mevcut transfer engelini kaldırmayı ve yeni sezon takviyelerine hız vermeyi planlıyor.