Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortak yazılı sınav uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de sürecek. Yeni dönemde 6, 7, 9 ve 10'uncu sınıf kademelerindeki öğrenciler toplam 8 ortak sınava girecek.

Sınavların tamamında öğrencilerin kendi cümleleriyle yanıt vereceği açık uçlu soru formatı uygulanacak. Birinci dönem sınavları 6'ncı sınıf matematik, 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7'nci sınıf Türkçe ve 9'uncu sınıf matematik derslerinden yapılacak. İkinci dönemde ise öğrenciler 7'nci sınıf matematik, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6'ncı sınıf Türkçe ile 10'uncu sınıf matematik derslerinden ortak sınava katılacak.

SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bakanlık takvimine göre birinci dönemin ilk sınavları 11-12

Kasım 2026, ikinci sınavları ise 5-6 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek. İkinci dönemin ilk oturumları 6-7 Nisan 2027'de, son sınavları da 8-9 Haziran 2027'de gerçekleştirilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) kriterleri geçerli olacak.

ORTAK SINAVLARIN AMACI NEDİR?

MEB'in uyguladığı bu sistemde okullar veya sınıflar arası başarı rekabeti hedeflenmiyor. Açıklanan kurallara göre sınav sonuçları toplu liste halinde yayımlanmayacak ve karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Temel amaç, öğrencilerin konu eksiklerini bireysel bazda tespit ederek eğitim sürecinde gerekli telafi ve geri bildirimleri sağlamak olacak.