Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren "Okul Gıdası Logosu" uygulaması hayata geçiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türk Böbrek Vakfı (TBV) destekli projeyle okul kantinlerinde belirlenen besin değerlerini aşan ambalajlı gıdaların satışı durduruldu.

KANTİNLERDE HANGİ ÜRÜNLER YASAKLANDI?

Uygulama kapsamında enerji içecekleri, gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cips, çikolata, şekerleme ve şerbetli tatlıların satışı tamamen yasaklandı. Çiğ köfte ve tatlandırıcı içeren ürünler de okul gıdası standartlarının dışında bırakıldı. TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın'ın aktardığına göre, tuz oranı düşük olsa dahi tuzlu krakerlerin kantinlerde yer almaması gerekiyor. Aydın, öğrencilerin meyve suyu yerine doğrudan taze meyve tüketmeye yönlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını vurguladı.

YENİ DÜZENLEMEDE İZİN VERİLEN GIDALAR NELER?

Kantinlerde artık sadece mevsimine uygun taze meyve ve sebzeler, en fazla 30 gramlık porsiyonlarda kuru meyve ile tuzsuz kuruyemiş satılabilecek. Süt, yoğurt, ayran, peynir, yumurta ve tam buğday ekmeği gibi temel besinlerin yanı sıra en fazla 250 mililitrelik taze sıkılmış meyve suyu, içme suyu ve şekersiz sakız öğrencilerin erişimine açık olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisi Selim Kaplan'ın bildirdiğine göre, içme sütlerindeki şeker miktarının azaltılması ve yapay yerine doğal aroma vericilerin kullanılması için de mevzuat değişikliğine gidilecek.

VELİLER BESLENME ÇANTASINA NE KOYMALI?

Düzenlemenin başarısı için evdeki beslenme alışkanlıklarının da değişmesi gerekiyor. Uzmanlar, öğrencilerin okula kahvaltı yaparak gitmesini ve beslenme çantalarında tam buğday ekmekli peynirli sandviç, ev yapımı köfte, süt, ayran ve tuzsuz kuruyemiş bulundurulmasını öneriyor. Bu kapsamda gıda okuryazarlığını artırmak amacıyla ilk olarak Konya'da başlayacak tam buğday unu kullanım kampanyası zamanla tüm Türkiye'ye yayılacak. TBV Başkanı Timur Erk ise uygulamanın obezite ve diyabet gibi hastalıkları önlemede kritik olduğunu belirterek, logolu ürünlerin market raflarında da yaygınlaşması gerektiğini açıkladı.