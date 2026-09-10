UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması karşılaşmaları sürüyor. Gecenin dikkat çeken mücadelelerinden birinde Manchester United ile Sabah karşı karşıya gelecek.

Azerbaycan temsilcisi Sabah, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak. Manchester United ise taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

MANCHESTER UNITED-SABAH MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ile Sabah arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Old Trafford’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

MANCHESTER UNITED-SABAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United-Sabah karşılaşması Türkiye’de tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

SABAH TARİHİNDE İLK KEZ DEVLER LİGİ’NDE

Azerbaycan temsilcisi Sabah için Manchester United karşılaşması kulüp tarihine geçecek. Sabah, bu mücadeleyle birlikte ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkacak.

Yeni formatta 36 takımın mücadele ettiği lig aşamasında ekipler 8’er karşılaşma oynayacak. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, diğer ekipler de üst tura çıkabilmek için mücadele edecek.

OLD TRAFFORD’DA ZORLU SINAV

Sabah, Avrupa futbolunun en önemli statlarından biri olan Old Trafford’da güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. Manchester United ise taraftarının desteğiyle Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.