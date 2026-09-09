Alanya Üniversitesi, Nimet-Abdurrahman Alaattinoğlu Yerleşkesi (Merkez Kampüs) ile Hamdullah Emin Paşa Yerleşkesi'ndeki kafeterya ve kantin hizmetlerinin yürütülmesi için ihaleye çıkıyor. Öğrenci ve üniversite personelinin yararlanacağı sosyal alanları kapsayan ihale, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Cikcilli Mahallesi Saraybeleni Caddesi No:7'deki üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

TEKLİFLER KAPALI ZARF USULÜYLE ALINACAK

Üniversitenin duyurduğu süreç, Alanya Üniversitesi İhale Yönetmeliği kapsamında katılıma açık ve kapalı zarf teklif usulüyle yürütülecek. İsteklilerin teklif dosyalarını ihale dokümanında belirtilen kurallara uygun biçimde hazırlaması gerekiyor. Teklifler üniversitenin Cikcilli'deki adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilecek. Postayla yapılacak başvurularda dosyanın süresi içinde üniversiteye ulaşması önem taşıyor.

İŞLETMELERDEN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

İhaleye katılmak isteyen işletmelerden firma tarafından imzalanıp kaşelenmiş teknik şartname ve eki ile idari şartname ve sözleşme taslağının yanı sıra ihaleye katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname isteniyor. Başvuru dosyasında ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ve firma imza sirkülerinin bulunması gerekiyor. Bu nedenle teklif vermeyi planlayan işletmelerin yalnızca fiyat teklifine değil, idari belgelerin eksiksiz hazırlanmasına da dikkat etmesi gerekiyor.

SADECE FİYAT DEĞİL YETERLİLİK DE DEĞERLENDİRİLECEK

İhale sürecinde geçici teminat alınmayacak. Tekliflerin değerlendirilmesinde ise ekonomik avantaj ile teknik yeterlilik birlikte dikkate alınacak ve idare tarafından en uygun görülen teklif belirlenecek. Bu yöntem, kampüs içindeki yiyecek-içecek hizmetlerinde yalnızca mali koşulların değil, hizmetin şartnamede belirlenen standartlara uygun biçimde yürütülmesinin de değerlendirme sürecinin parçası olacağı anlamına geliyor.

KAMPÜS KANTİNLERİ GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI

Üniversitelerdeki kafeterya ve kantinler, öğrencilerin ders aralarında yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamalarının yanında kampüs içindeki sosyal yaşamın da önemli noktaları arasında bulunuyor. Bu alanların işletilmesine ilişkin ayrıntılar teknik ve idari şartnamelerle belirlenirken; hizmet düzeni, işletme koşulları ve tarafların yükümlülükleri gibi konular ihale dokümanları ve sözleşme hükümleri üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle ihaleye girecek işletmeler açısından şartnamenin tamamının incelenmesi teklif hazırlığının temel aşamalarından birini oluşturuyor.

ÜNİVERSİTENİN DAHA ÖNCE DE BENZER İHALESİ BULUNUYOR

Alanya Üniversitesi'nin resmi internet sitesindeki sonuçlanan ihaleler bölümünde daha önce de “kantin hizmetini teşkil edecek yiyecek-içecek alanlarının kiralanması” başlıklı bir ihale yer alıyor. Üniversitenin kalite ve iş akışı sayfalarında da kantin işleyişine ilişkin kurumsal süreçlerin tanımlandığı görülüyor. Yeni ihale böylece kampüslerdeki yiyecek-içecek hizmetlerinin belirli idari ve teknik kurallar çerçevesinde sürdürülmesine yönelik uygulamanın devamı niteliği taşıyor.

İKİ FARKLI YERLEŞKE KAPSAMDA

İhalenin kapsadığı alanlardan Merkez Kampüs Cikcilli Mahallesi'nde, Hamdullah Emin Paşa Yerleşkesi ise Alanya'nın Çarşı Mahallesi'nde bulunuyor. İki ayrı yerleşkede yürütülecek kafeterya ve kantin hizmetleri, kampüslerde eğitim alan öğrenciler ile görev yapan personelin günlük ihtiyaçlarına doğrudan temas ediyor. İşletmecilerin bu nedenle tekliflerini hazırlarken ihale dokümanlarında iki yerleşke için belirlenen hizmet ve işletme koşullarını ayrıntılı biçimde incelemesi gerekiyor.

DOKÜMANLAR ÜNİVERSİTENİN SİTESİNDEN İNCELENEBİLİYOR

İhaleye katılmayı planlayan işletmeler ayrıntılı teknik ve idari koşullara Alanya Üniversitesi tarafından yayımlanan ihale dokümanlarından ulaşabiliyor. Başvuru öncesinde şartnamelerin, sözleşme taslağının ve istenen belgelerin birlikte kontrol edilmesi; özellikle posta yoluyla teklif verecek işletmelerin teslim süresini dikkate alması gerekiyor. İhale sürecine ilişkin resmi ve güncel belgeler için üniversitenin internet sitesindeki ihale duyurularının esas alınması önem taşıyor.