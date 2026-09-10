UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları devam ederken, gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde zorlu Hollanda deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

PSV EINDHOVEN-SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi tabii spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Karşılaşmada düdük FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler’de olacak.

PSV Eindhoven kendi sahasında Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlamayı hedeflerken, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise zorlu deplasmanda başarılı bir sonuç elde etmek için mücadele edecek.