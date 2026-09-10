Kosova'nın ev sahipliğinde 1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen U24 Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti. Turnuvada mücadele eden U24 Muaythai Milli Takımı, elde ettiği derecelerle takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonada Antalya'yı temsil eden Eylül Sultan Taşkıran ise kendi sıkletinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE KAÇ MADALYA KAZANDI?

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip turnuvayı toplam 18 madalya ile tamamladı. Milli sporcular organizasyon boyunca 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya toplayarak önemli bir başarıya imza attı. Takım sıralamasında Türkiye'nin ardından ikinci sırayı Vietnam alırken, milliler rakiplerine fark atarak zirveye yerleşti.

ANTALYALI SPORCUNUN DERECESİ NE OLDU?

Şampiyonada U24 Büyük Kadınlar 60 kilo kategorisinde ringe çıkan Antalyalı milli sporcu Eylül Sultan Taşkıran, üstün bir performans sergiledi. Karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Taşkıran, son müsabakasını da kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etti. Bu altın madalya, Türkiye'nin takım halindeki şampiyonluğunda belirleyici bir rol oynadı.

ŞAMPİYONADA HANGİ SPORCULAR ÖNE ÇIKTI?

Federasyonun paylaştığı verilere göre, altın madalya kazanan diğer isimler erkeklerde Enes Güven (51 kilo), Hamza Eren Göksu (54 kilo) ve Furkan Bilici (+91 kilo) olarak kaydedildi. Kadınlarda ise Taşkıran'ın yanı sıra Fatime Yürekli (51 kilo), İklim Özdemir (54 kilo) ve Cemile Aykoç (63,5 kilo) birincilik kürsüsüne çıktı. Federasyon yetkilileri, ay-yıldızlı bayrağı dünyanın zirvesine taşıyan tüm teknik ekip ve sporcularla gurur duyduklarını bildirdi.