Alanya'da müzikseverlerin merakla beklediği 20. Uluslararası Caz Festivali'nin tanıtım toplantısı, Hisariçi Restoran'da düzenlendi. Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 12, 17, 18, 19 ve 20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyon, Kızılkule ve Alanya Kalesi'nin tarihi atmosferinde dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacak. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye yetkilileri, festival koordinatörü Abdurrahman Açıkalın ve onur konuğu İzzet Öz katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, geçtiğimiz yıl bölgede yaşanan orman yangınları sebebiyle festivale ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlattı. Bu yıl organizasyonu bir adım daha ileriye taşıdıklarını belirten Özçelik, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Migros'un destekleriyle hazırlanan programda iki Grammy ödüllü sanatçının sahne alacağını açıkladı. Özçelik, hedeflerinin Alanya'nın uluslararası tanıtımına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise organizasyonun kültürel boyutuna dikkat çekti. Sadece dünya cazını değil, yerel değerleri de ön plana çıkardıklarını aktaran Koçak, kurdukları atölyede muz lifi ve ipek böcekçiliği çalışmalarının yanı sıra Atatürk'ün Alanya'yı ziyaretinde dikkatini çeken geleneksel 'Alaca' kumaşını yeniden üretmeye başladıklarını bildirdi. Festivalin onur konuğu İzzet Öz de etkinlik kapsamında 20 imzalı taş plaktan oluşan özel bir sergi açacağını duyurdu.

TARİHİ SEYİR TERASINDA İLK KONSER

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek festivalin açılışı, 12 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de İç Kale Seyir Terası'nda Kerem Görsev Trio'nun performansıyla yapılacak. Bu konser, şehrin simge noktalarından olan Seyir Terası'nda gerçekleştirilen ilk büyük kültür-sanat etkinliği olarak kayıtlara geçecek. Aynı akşam Kızılkule Meydanı'nda saat 20.30'da Önder Foçan & Şallıel Bros ile Cansu N. Akarsu, saat 22.00'de ise dünyaca ünlü vokal grubu The Puppini Sisters sahne alacak.

İlerleyen günlerde caz tınıları Alanya Kalesi'nin eteklerinde yankılanmaya devam edecek. Program kapsamında genç yetenek Eylül Ergül ve Grammy ödüllü Kübalı piyanist Ivan "Melon" Lewis müzikseverlerle buluşacak. Ayrıca İzzet Öz'ün moderatörlüğünde Neşet Ruacan, Önder Foçan, Cem Tuncer ve Selen Gülün'ün katılımıyla caz tarihine ışık tutan paneller düzenlenecek. Kapanışa doğru dünyaca ünlü vokal Della Miles da Alanya'da sahne alacak isimler arasında bulunuyor.

FESTİVALİN ALANYA TURİZMİNE KATKISI NEDİR?

Eylül ayının ortasında düzenlenen bu kapsamlı organizasyon, Alanya'da deniz, kum ve güneş turizminin ötesinde güçlü bir kültürel alternatif yaratıyor. Tamamen ücretsiz olması sayesinde hem yerel halkın hem de ilçede bulunan yabancı turistlerin tarihi mekanları sanat eşliğinde deneyimlemesine olanak tanınıyor. Uluslararası isimlerin tarihi Selçuklu mirasıyla aynı karede buluşması, Alanya'nın sonbahar dönemindeki turizm hareketliliğini doğrudan destekleyen bir etken olarak öne çıkıyor.