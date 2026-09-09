Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 19 kreş ve gündüz bakımevi, 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmeti sunmaya devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılında merkezde 7, Kaş'ta 2 kreş ile hizmet verirken, Serik, Gündoğmuş, Kumluca, Finike, Gazipaşa, Manavgat, Korkuteli, Elmalı, Alanya, Akseki ilçeleri de dahil olmak üzere 19 kreş çocukların ve ailelerin yanında olmaya devam edecek. Büyükşehir kreşlerinde yaz boyu eğitim-öğretim devam ederken, 4 yaş grubu çocuklar için bu hafta oryantasyon süreci olacak. 14 Eylül Pazartesi günü 19 kreşte yeni dönem başlayacak.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ÖZEL EĞİTİM ORTAMLARI

Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde, yaş gruplarına uygun hazırlanan sınıf, eğitim ve oyun alanları bulunuyor. Çocukların bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim programları çeşitli etkinliklerle zenginleştiriliyor. Kreşlerde fen, sanat, doğa, matematik, Türkçe dil, müzik ve spor gibi farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştirilerek çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlanıyor. Oyun temelli ve gelişim özelliklerine uygun çalışmalarla çocukların öğrenme süreçlerinin keyifli hale getirilmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL SAĞLIKLI BESLENME

Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine de önem veriliyor. Büyükşehir Belediyesi diyetisyenleri tarafından hazırlanan aylık menüler doğrultusunda, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun yemekler hazırlanıyor. Kreşlerin yemekhanesinde çocuklara özel sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı sunuluyor. Böylece çocukların gün boyunca ihtiyaç duydukları besinleri dengeli şekilde almaları destekleniyor.

Kaynak: DHA