TÜRKİYE Perakendeciler Federasyonu tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Perakende Zirvesi 2026’ya katılan sanatçı Seda Sayan, başarı hikayesini ve kariyer yolculuğunu anlattı. Kadir Çöpdemir’in sunuculuğunu yaptığı programda özel hayatına ilişkin de konuşan Sayan’ın evlilikleriyle ilgili sözleri dikkat çekti.

“HER ŞEY HAYAL EDEREK BAŞLAR”

Çocukluk yıllarından itibaren şarkı söylemeye ilgi duyduğunu anlatan Sayan, öğretmeninin kendisini radyo sınavlarına götürdüğünü, ardından düğün salonlarında sahne almaya başladığını söyledi.

“Oyunculuk falan yoktu benim aklımda. Hep şarkı ve şarkı söylemek vardı. Düğün salonlarıyla başladım” diyen Sayan, başarının temelinde kişinin kendisine inanmasının ve hayal kurmasının bulunduğunu vurguladı.

Sayan, “Eğer kendine inanıyorsan, sonra hayalini kuruyorsan, sonra o yüreği de ortaya koyuyorsun. Üzerine düşen görevler var; dürüst olmak, samimi olmak. Her şey hayal ederek başlar” ifadelerini kullandı.

“35 YIL CANLI YAYIN YAPTIM”

Televizyon kariyerinin ilk dönemlerinde samimiyetinin eleştirildiğini belirten Sayan, yıllar içerisinde bu eleştirilere verdiği cevabı kariyeriyle ortaya koyduğunu söyledi.

Sayan, “1 kere, 2 kere oynarsınız ya da 3 ay oynarsınız. Ama bir yerde mutlaka patlarsınız. Sonra onun üzerinden 35 yıl geçti. 35 yıl canlı yayın yaptım” dedi.

Genç kuşağın da kendisine ilgi göstermesine değinen Sayan, Z kuşağının kendisini önceki kuşaklardan tanımış olabileceğini belirterek, anne, babaanne, anneanne, teyze ve halaları kendisini izlerken çocukların da ekran karşısında büyüdüğünü ifade etti.

“ASIL BENİ DİNLEYECEKSİN”

Seda Sayan’ın en dikkat çeken açıklamalarından biri ise evlilikleri ve ilişkiler üzerine yaptığı değerlendirmeler oldu. Yedi kez evlenmesi nedeniyle ilişki tavsiyelerinin eleştirildiğini söyleyen Sayan, eleştirilere esprili bir yanıt verdi.

Sayan, “Evlilik 7 oldu, çok şükür. İlişkilerle ilgili konuşuyorum. Eleştirilere bakıyorum; ‘7 kere evlenen bir kadın ne anlar ya, ne tavsiyesi’ diyorlar. Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin. Asıl beni dinleyeceksin” diye konuştu.

KADINLARA “ÖRTMEYİN” ÇAĞRISI

Kadınların ilişkilerde karşı karşıya kaldığı manipülasyon, mobbing ve şiddete de değinen Sayan, özellikle güçlü kadınların daha fazla manipüle edilmeye çalışılabildiğini savundu.

Şiddete maruz kalan kadınların yaşadıklarını gizlememesi gerektiğini söyleyen Sayan, “Bence onlar utanmamalı, bunu yapan utanmalı. O kadar her şeyi örtüyoruz, örtüyoruz. Örtmeyin. Örttükçe bizim içimizde birikiyor” ifadelerini kullandı.