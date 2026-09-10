UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk lig aşaması karşılaşmaları devam ediyor. Gecenin dikkat çeken maçlarından birinde Bayern Münih ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek.

Alman temsilcisi Bayern Münih, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Devler Ligi’ne 3 puanla başlamayı hedefliyor. Norveç ekibi Bodo/Glimt ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmek için sahaya çıkacak.

BAYERN MÜNİH-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih ile Bodo/Glimt arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Allianz Arena’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

BAYERN MÜNİH-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Bodo/Glimt karşılaşması TRT tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE

Bayern Münih, geçtiğimiz hafta sonu Bundesliga’da Schalke 04 ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti. Bu sonuçla sezon başındaki galibiyet serisi sona eren Alman ekibi, Bodo/Glimt karşısında yeniden kazanarak Şampiyonlar Ligi’ne moralli başlamak istiyor.

BODO/GLIMT SÜRPRİZ ARAYACAK

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise karşılaşmaya üst üste aldığı galibiyetlerin moraliyle çıkacak. Zorlu Allianz Arena deplasmanında mücadele edecek ekip, Bayern Münih karşısında tarihi bir sonuç almayı hedefliyor.