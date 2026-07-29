Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde sabah saat 07.00 sularında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman bölge müdürlüğü ekibi ve söndürme helikopteri sevk edildi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürerken, yangının tehdit ettiği bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bölgeden gelen ilk haberlerde birkaç yapının alevlerden olumsuz etkilendiği bildirildi.

ANTALYA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgedeki yoğun duman ve alevlerin ilerleyişi nedeniyle Fethiye - Seydikemer - Antalya karayolu geçici bir süreliğine sivil araç geçişine tümüyle kapatıldı. Güvenlik güçleri, güzergah üzerinde sadece acil müdahale araçlarının ve ekiplerin geçişine izin veriyor.

ANTALYA VE ALANYA YÖNÜNDEN GİDECEKLER DİKKAT

Karayolunun trafiğe kapanması, Akdeniz ile Ege sahil şeridi arasındaki ana ulaşım ağını doğrudan etkiledi. Bu güzergahı kullanarak Antalya veya Alanya yönünden Muğla istikametine seyahat edecek sürücülerin alternatif rotaları değerlendirmeleri ya da yol durumu normale dönene kadar beklemeleri pratik bir önem taşıyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları bölgenin zorlu rüzgar şartları altında devam ediyor.