Alanya ilçe merkezinde bulunan Çimen Oteli kavşağında trafik kazası meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, seyir halindeki iki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aktarılan bilgilere göre, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak olası ikinci bir kazayı engelledi. Sağlık görevlileri ise asfalta savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İlk müdahaleleri tamamlanan motosiklet sürücüleri, bekleme yapılmadan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, polis ekiplerinin kazanın oluş şeklini belirlemek adına başlattığı soruşturma devam ediyor.

KAVŞAKLARDA GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE DİKKAT

Alanya gibi motosiklet kullanımının yoğun olduğu ilçelerde, özellikle kavşak noktalarında meydana gelen kazalar dikkat çekiyor. Uzmanlar, sürücülerin kavşaklara yaklaşırken hızlarını düşürmeleri ve geçiş üstünlüğü kurallarına harfiyen uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu tür kazaların önlenmesinde kask ve koruyucu ekipman kullanımının da hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.