Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan orman yangını ikinci gününde sürüyor. Sarp ve kayalık arazi yapısı nedeniyle ekiplerin müdahalesi oldukça zorlu şartlar altında gerçekleşiyor.

Bölgedeki yetkililerin aktardığına göre, alevleri kontrol altına almak için 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 ilk müdahale aracı görev yapıyor. Toplam 155 teknik personel ve yangın işçisinin katıldığı operasyonda, gece boyunca sadece karadan yürütülen çalışmalara sabah saatlerinde hava unsurları da dahil edildi.

MÜDAHALE SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri ve uçakları bölgeye yönlendirildi. Karadan ulaşımın kısıtlı olduğu noktalarda, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla havadan su atımlarına aralıksız devam ediliyor.

SARP ARAZİDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI NEDEN ZORLAŞIYOR?

Orman yangınlarında eğimli ve kayalık bölgeler, kara araçlarının alevlere doğrudan yaklaşmasını engellediği için müdahale süresini uzatıyor. Karadan ulaşılamayan noktalarda hava desteğinin devreye girmesi, alevlerin önünün kesilmesi için kritik önem taşıyor. Akdeniz havzasındaki ormanlık alanların genel coğrafi yapısı, yangınla mücadelede hava ve kara koordinasyonunun kesintisiz sürmesini zorunlu kılıyor.