Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan yangın, şiddetli rüzgar ve düşük nemin de etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve bölgeye sevk edilen destek ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililerin aktardığına göre, alevler ormanlık alanların yanı sıra bölgedeki tarım arazileri ve seraları da doğrudan etkiledi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla resmi inceleme başlatıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede hasar tespit sürecine geçildi. İlk incelemelere göre, bitki örtüsünün yandığı ve örtü altı tarım yapılan bazı seralarda tarımsal üretim kayıpları meydana geldiği tespit edildi.

BÖLGEDE YANGIN RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?

Alanya genelinde son günlerde etkili olan yüksek sıcaklık ve düşük nem oranları, fırtına ile birleştiğinde orman yangını riskini en üst seviyeye çıkarıyor. Yetkililer, özellikle tarım alanları ile ormanların iç içe olduğu kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları ateş yakmamaları ve en ufak bir dumanı ihbar etmeleri konusunda uyardı.