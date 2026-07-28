Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi Sakızalanı Yaylası'nda saat 14.00 sularında yangın paniği yaşandı. Ormanlık alana yakın bir noktada başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın sonucunda 3 ev, 2 ambar ve 2 dönüm tarım arazisi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkeze yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman muhafaza ekibi sevk edildi. Ekipler ulaşana kadar bölge halkı kendi imkanları, sulama boruları ve bahçe hortumlarıyla alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalıştı.

MÜDAHALEYE HANGİ ARAÇLAR KATILDI?

Yerel haber kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, rüzgarın şiddetiyle yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına yönelen alevlere müdahale etmek için jandarma envanterinde bulunan TOMA'lar ve çeşitli iş makineleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sayesinde yangın, etrafı çevreleyen sık ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

BÖLGEDE YANGIN RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?

Yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yangının iki saatlik bir müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Antalya genelinde orman yangınları açısından oldukça kritik ve tehlikeli bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Kotan, geçtiğimiz yıl da aynı bölgeye çok yakın bir noktada benzer bir yangın felaketi yaşandığını hatırlattı. Sıcaklık artışları ve rüzgarın etkisiyle yangın riskinin en üst seviyede olduğu bu aylarda, vatandaşların en ufak bir duman belirtisinde dahi vakit kaybetmeden yetkililere ihbarda bulunması hayati önem taşıyor.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Özellikle orman kenarında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların, olası tehlikelere karşı daha tedbirli olmaları istendi.