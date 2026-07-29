Konya-Antalya karayolunun Antalya istikametinde seyreden bir yolcu otobüsünde sabah saatlerinde yangın çıktı. İbradı Demirkapı Tüneli'ni yaklaşık 10 kilometre geçtikten sonra saat 06.00 sıralarında başlayan alevler, kısa sürede yol kenarındaki ormanlık alana yayıldı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Aktarılan bilgilere göre, otobüsteki yolcular alevler aracı sarmadan güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda hem araçtaki hem de bitki örtüsündeki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından otobüste maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. İlgili birimler, alevlerin başlama sebebini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.

BÖLGEDEKİ ORMAN YANGINI RİSKİ NEDİR?

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahlarından biri olan İbradı Demirkapı Tüneli yolu, yoğun bitki örtüsüyle çevrili bir alandan geçiyor. Araç yangınlarının ormana sıçraması, bölgenin coğrafi yapısı gereği geniş çaplı yangınlara dönüşme riski taşıyor. Ekiplerin zamanında müdahalesi, güzergahta yaşanabilecek muhtemel bir tahribatın önüne geçmiş oldu.