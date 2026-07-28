İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi'nde, sabahın erken saatlerinde planlı bir hırsızlık olayı yaşandı. Deniz Atacan'a ait beyaz eşya tamir atölyesinin önüne bırakılarak demirlere zincirlenen 100 kilogram ağırlığındaki iki kapılı buzdolabı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Dün sabah 06.30 sularında gerçekleşen olayda, şüphelilerin kullandığı yöntem ve hız dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, sokağa bir kamyonetle gelen 4 kadın şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gardırop tipi buzdolabını hedef aldı. Şüphelilerden biri çevreyi gözetlerken, diğerleri dolabın içini ve motor kısmını inceledi. Kadınlardan birinin zincirli kilidi çözmesinin ardından, eldiven takan şüpheliler ağır cihazı bahçe kapısından çıkararak kamyonete yükledi ve bölgeden hızla uzaklaştı.

GÜÇLÜKLE TAŞINAN CİHAZI ZARAR VERMEDEN GÖTÜRDÜLER

Sabah iş yerine geldiğinde buzdolabının yerinde olmadığını fark eden işletme sahibi Deniz Atacan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Atacan, dört erkeğin taşımakta zorlandığı büyük ebatlı dolabın dört kadın tarafından araca yüklendiğini ifade etti. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, dolabın çizilmeden ve profesyonel adımlarla taşındığı görüldü.

Atacan, aynı bölgede birkaç gün önce yıkılan bir binadan da demir hırsızlığı yapıldığını aktardı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla güvenlik kameraları üzerinden geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

DIŞARIDA BIRAKILAN AĞIR EŞYALAR İÇİN RİSK ARTIYOR MU?

Son dönemde özellikle sabahın çok erken saatlerinde kamyonetlerle dolaşan grupların, zincirle kilitlenmiş olsa dahi ağır ev aletlerini hedef aldığı bildiriliyor. Güvenlik uzmanları, işletme sahiplerinin yüksek maddi değeri olan cihazları açık alanlarda bırakmamaları gerektiği konusunda uyarıyor. Sadece asma kilit veya zincir kullanımının, araca sahip planlı hırsızlık girişimlerini engellemekte yetersiz kaldığı vurgulanıyor.