Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bir ayakkabı mağazasından nakit para ve ürün çaldığı öne sürülen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söğüt Caddesi üzerinde yer alan Aktaş İş Hanı'ndaki işletmesine gelen dükkan sahibi M.V., kasada bulunması gereken 500 avro ile toplam değeri 1550 TL olan iki çift ayakkabının eksik olduğunu fark etti.

KAMERALAR ÜZERİNDEN TESPİT EDİLDİLER

İş yeri sahibinin güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etmesiyle mağazaya iki kişinin girdiği anlaşıldı. İhbar üzerine harekete geçen İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin aktardığına göre, görüntüler üzerinden yapılan incelemeler neticesinde şüphelilerin kimliklerinin N.A.Y. ve T.A. olduğu tespit edildi. Zanlılar, Alanya ilçe merkezinde gerçekleştirilen takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Bölgedeki ticari işletmelerde yaygınlaşan güvenlik kamerası sistemlerinin, adli vakaların çözümündeki payı bu olayla birlikte bir kez daha öne çıktı. Kolluk kuvvetlerinin şüpheli tespiti ve yakalama sürecini doğrudan hızlandıran bu donanımlar, esnafın mal güvenliğinin sağlanması ve faillerin adalete teslim edilmesi açısından kritik bir tedbir niteliği taşıyor.

Karakoldaki resmi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A.Y. ve T.A., savcılık makamındaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlikçe tutuklanmalarına karar verilen iki şüpheli, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.