Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Eryeri Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki aile arasında şiddetli bir kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan sözlü tartışma, kısa süre içinde taş ve sopaların kullanıldığı bir arbedeye dönüştü. Olay sonucunda her iki aileden toplam 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alınan bilgilere göre, kavgada yaralanan Murat C. (22), Tevfik C. (63), Fatih C. (34) ve Mahmut C. (40) ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Karşı grupta yer alan Ferhat A. (35), Nurullah A. (28), Mehmet Müslüm A. (30) ve Yunus A. (35) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kırsal mahallelerde yaşanan bu tür toplumsal olayların ardından jandarma ekipleri bölgede yeni bir gerginlik yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemi alıyor.

Yetkililerin aktardığına göre, kavganın kesin çıkış nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla resmi inceleme başlatıldı. Tarafların hastanedeki tedavilerinin tamamlanması ve ifadelerinin alınmasının ardından adli sürecin netleşmesi bekleniyor.