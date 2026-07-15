Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde bulunan Acısu-Titreyengöl Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazası, kısa süreli paniğe neden oldu. Kavşakta midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Çarpışmanın ardından yardım için durdu

Edinilen bilgilere göre, otogar yönünde seyreden midibüs ile kavşağa giriş yapan otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 5 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören başka bir midibüs sürücüsü ise yaralılara yardım etmek amacıyla aracını yol kenarına çekerek olay yerine koştu.

El frenini unutunca midibüs şarampole yuvarlandı

Ancak yaşanan telaş sırasında el frenini çekmeyi unutan sürücünün midibüsü, sürücüsüz şekilde hareket ederek yol kenarındaki şarampole düştü. İkinci olay çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşatırken, şarampole inen midibüste herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İlk kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri hem kazanın hem de sürücüsüz hareket ederek şarampole düşen midibüsle ilgili inceleme başlattı.