Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır kullanılan üst geçitte asansör bulunmaması, bölge sakinlerinin günlük yaşamını zorlaştırıyor. Özellikle engelli bireyler, yaşlı vatandaşlar, bebek arabası kullanan aileler ve sağlık sorunu yaşayan kişiler, üst geçidi kullanmakta büyük güçlük çekiyor.

'TOPU BİRBİRLERİNE ATIYORLAR'

Mahalle sakinleri, bugüne kadar yaptıkları başvurularda Karayolları ile Alanya Belediyesi'nin sorumluluğu birbirine yönlendirdiğini öne sürüyor. Vatandaşlar, iki kurum arasında yaşanan yetki tartışmasının bedelini kendilerinin ödediğini belirterek, "Yıllardır aynı sorun devam ediyor. Bir kurum diğerini işaret ediyor, ancak çözüm üreten yok" diyerek tepkilerini dile getirdi.

ENGELLİLER VE YAŞLILAR ZORLANIYOR

Asansörün olmaması nedeniyle birçok engelli vatandaşın üst geçidi kullanamadığını ifade eden mahalle halkı, yaşlıların ise merdivenleri çıkarken ciddi zorluk yaşadığını söyledi. Vatandaşlar, modern kentlerde erişilebilirliğin temel bir hak olduğuna dikkat çekerek, Payallar'daki üst geçide asansör yapılmasının artık ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, "15 yıldır bekliyoruz. Artık mazeret değil, çözüm istiyoruz" çağrısında bulundu. (Ramazan ÖZDEMİR)