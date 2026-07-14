Manavgat'ta çıkan ev yangını mahallede paniğe neden oldu. Bahçelievler Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 5051 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevredeki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı.

Daire kullanılamaz hale geldi

Yoğun çalışmaların ardından söndürülen yangında daire büyük çapta hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaralanan 1 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.