Antalya'nın Aksu ilçesinde yapımında sona gelinen 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi, ağustos sonu veya eylül ayı başında kapılarını açmaya hazırlanıyor. İnşaat seviyesi yüzde 90'ı aşan tesiste, tıbbi cihaz ve yatakların kurulum işlemleri devam ediyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, 9 Nisan 2018'de ihalesi yapılan ve 6 Haziran 2018'de temeli atılan proje, yaklaşık 156 milyon 556 bin lira yatırım bedeline sahip. Toplam 59 bin 800 metrekare arsa üzerinde, 63 bin 342 metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan hastane, sismik deprem izolatörleri ile donatılarak afet anlarında da kesintisiz hizmet sunacak şekilde tasarlandı.

HASTANENİN KAPASİTESİ VE BİRİMLERİ NELER?

Sağlık üssü olarak planlanan yapıda toplam 300 yatak kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin 249'u, 88 çift ve 73 tek kişilik hasta odalarından oluşuyor. Yoğun bakım ünitesinde ise 35 yetişkin, 10 çocuk ve 12 yenidoğan olmak üzere toplam 57 yatak yer alıyor. Ayrıca 10 ameliyathane, 102 poliklinik odası, 10 diş ünitesi, 20 psikiyatri, 18 palyatif bakım ve 6 hükümlü yatağı ile kapsamlı bir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor. Tesis bünyesinde hasta yakınları için 20 bin 674 metrekarelik otopark alanı da bulunuyor.

YENİ YATIRIM BÖLGEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapanmasıyla şehir merkezinde artan sağlık hizmeti yükünün, Aksu'daki bu yeni yatırımla dengelenmesi bekleniyor. Özellikle Serik ve Manavgat ilçelerinden gelen hasta akışının bu noktada karşılanması, Antalya kent merkezindeki hastanelerin yoğunluğunu azaltacak. Antalya Havalimanı'na yaklaşık 10 dakika mesafede bulunması, tesisin uluslararası sağlık turizmi açısından da stratejik bir konumda yer almasını sağlıyor. Bu bölgesel sağlık altyapısı hamlesi, Alanya dahil olmak üzere tüm doğu Antalya sahil şeridinin turizm potansiyeline olası yansımaları nedeniyle yakından takip ediliyor.

Hastanenin faaliyete geçmesiyle eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Aksu Belediyesi koordinasyonunda bölgede imar düzenlemeleri yapılıyor. Tesis çevresinde sosyal donatı alanları ve ticari işletmelerin yer alacağı yeni bir yaşam merkezinin kurulması hedefleniyor.