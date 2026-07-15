Olay, Alanya'daki beş yıldızlı bir otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil yapan 8 yaşındaki çocuk, otelin havuzunda hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayın ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında otelin üst düzey yöneticileri ile havuz güvenliğinden sorumlu personel gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üç kişi tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden otelin genel müdürü ile iki cankurtaran tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki güvenlik birimi sorumlusu ise serbest bırakıldı.

İnceleme sürüyor

Yetkililer, çocuğun ölümüne ilişkin ihmal iddialarının tüm yönleriyle araştırıldığını, olayın kesin nedeninin adli ve teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını bildirdi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.