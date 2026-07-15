Otomotiv devi Nissan, ürün gamında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Nissan Amerika Ürün ve Planlama Başkanı Ponz Pandikuthira'nın Wards Auto'ya yaptığı açıklamaya göre, markanın 34 yıllık efsanevi modeli Altima ve Rogue Plug-In Hybrid versiyonunun üretimi yakın zamanda tamamen sona erecek.

Altima modelinin satış rakamları uzun süredir aşağı yönlü bir ivme gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri pazarında 2019 yılında 200 binden fazla alıcı bulan araç, geçtiğimiz yıl yalnızca 92 bin 809 adet satılabildi. 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen 42 bin 288 adetlik satış, yüzde 31,9'luk sert bir düşüşü temsil ederken, yıl sonu beklentisi yaklaşık 84 bin 600 adet seviyesinde kaldı.

Aynı dönemde markanın bir diğer modeli Sentra ise Haziran ayına kadar 75 bin 549 adetlik satış rakamına ulaştı. Sentra'nın satışlarında 2025 yılına kıyasla yüzde 11,7'lik bir gerileme görülmesine rağmen, bu tablo Altima'nın performansını açık ara geride bırakmaya yetti.

HYBRİD YERİNİ E-POWER TEKNOLOJİSİNE BIRAKIYOR

Üretimi durdurulacak tek model Altima olmayacak. Pandikuthira'nın aktardığı bilgilere göre, mevcut Rogue Plug-In Hybrid modeli de piyasadan çekiliyor. Bu modelin artık misyonunu tamamladığını belirten yetkili, ürün gamındaki boşluğun yeni Rogue e-Power ile doldurulacağını duyurdu. Yeni crossover modelinin, yüksek yakıt tasarrufunu oldukça cazip bir fiyatlandırma stratejisiyle tüketiciye sunması hedefleniyor.

SEDAN PAZARINDAKİ DARALMA NE ANLAMA GELİYOR?

Küresel otomotiv pazarında tüketicilerin SUV ve crossover modellere yönelmesi, geleneksel sedan araçların pazar payını giderek daraltıyor. Otomobil üreticileri, azalan talep karşısında düşük kar marjı getiren sedan modelleri üretim hatlarından çıkararak, kaynaklarını daha verimli olan elektrikli ve e-Power gibi yenilikçi hibrit motor teknolojilerine kaydırıyor. Nissan'ın Altima kararı, endüstrideki bu yapısal dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.