Manavgat ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi ile D-400 karayolu arasındaki trafik akışını rahatlatacak yeni bağlantı yolunda sona gelindi. Bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında sıcak asfalt serim işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Antalya Ekspres'in aktardığına göre, Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek çalışma alanında incelemelerde bulunarak ekiplerden projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. İncelemeler sırasında bölge esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Çiçek, yeni güzergahın ilçe ulaşımındaki kritik bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti. Vatandaşlar ise daha güvenli geçiş imkanı sunan düzenlemeden dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti.

PROJE SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Bağlantı yolu projesi, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunun resmi onayıyla hayata geçirildi. Altyapı çalışmaları kapsamında güzergah üzerindeki yol, kaldırım, refüj ve kavşak düzenlemeleri eksiksiz olarak tamamlandı. Ekiplerin yürüttüğü son sıcak asfalt seriminin ardından yolun tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

BÖLGE TRAFİĞİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Küçük Sanayi Sitesi gibi ağır vasıta ve günlük araç giriş çıkışının yoğun olduğu bir alanın D-400 karayoluna standartlara uygun şekilde bağlanması, trafik güvenliğini doğrudan artıracak. Alanya ile Antalya arasındaki ana arter olan D-400 karayolu üzerindeki bu tür kavşak iyileştirmeleri, bölgeden transit geçiş yapan sürücülerin seyahat konforunu da yakından ilgilendiriyor. Düzenlemenin tamamlanmasıyla sanayi bölgesi bağlantısında yaşanan yığılmaların önüne geçilmesi ve ana yoldaki trafik akışının daha düzenli hale gelmesi öngörülüyor.