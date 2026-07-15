Antalya'nın Kaş ilçesindeki Geçici Hayvan Bakım Evi'nde bulunan yaklaşık 100 köpek, Antalya Valiliği İl Hayvanları Koruma Komisyonu kararıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na taşındı. Boşalan barınağa ilçede yeni toplanan köpekler yerleştirilirken, Kaş Hayvan Dostları Derneği nakil sürecinin kendilerinden habersiz ve şeffaf olmayan bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce kış aylarında aynı tesise gönderilen 275 köpeğin yaşam koşulları yerinde incelendi. Tesis ziyaretinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için barınak yönetimi ve Kaş Belediyesi ile görüşmeler yapılmasına rağmen iyileştirme adımlarının atılmadığı aktarıldı. Açıklamada, klimalı araçlarla da olsa yeni gönderilen hayvanların benzer olumsuzlukları yaşamasından endişe duyulduğu vurgulandı.

KÖPEKLERİN UYUM SÜRECİ VE SAHİPLENİLME İHTİMALİ NEDİR?

Yaş, boyut ve sağlık durumu farklı olan yüzlerce köpeğin aynı alanda toplanmasının özellikle engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan hayvanlar için risk oluşturduğu ifade edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nın ziyaretçi kabul etmemesinin, hayvanların sahiplenilme şansını ortadan kaldırdığına dikkat çekildi. Dernek yetkilileri, Kaş'taki gönüllülerin düzenli ziyaretleriyle bugüne kadar birçok köpeğin sıcak yuvaya kavuştuğunu hatırlattı.

DERNEĞİN YEREL YÖNETİMLERE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELER?

Türkiye genelinde son yasal düzenlemelerin ardından barınak nüfuslarındaki artış yerel yönetimleri zorlarken, sivil toplum kuruluşları yerinde çözüm modellerini savunuyor. Bu kapsamda Kaş Hayvan Dostları Derneği, nakil yerine yerel kapasitenin artırılmasını talep etti. Kaş Belediyesi'nin inşa ettiği yeni barınak ve ek yaşam alanlarının hızla tamamlanması istenirken, Orman Bakanlığı'nda bekleyen arazi tahsis başvurularının da ivedilikle onaylanması gerektiği aktarıldı. Ayrıca diğer ilçe belediyelerinin nakil yerine sahadaki kısırlaştırma ve tedavi süreçlerine destek vermesi çağrısında bulunuldu.