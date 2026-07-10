Manavgat Irmağı ile Alanya sınırındaki Alara Çayı arasında kalan 16 kilometrelik Kızılot kumsalında, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağaları için 2026 yılı koruma sezonu tüm hızıyla sürüyor. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) koordinatörlüğünde mayıs ayında başlayan çalışmalarda, gönüllü ekipler her sabah erken saatlerde sahaya inerek yeni yuvaları kayıt altına alıyor.

EKAD

Kızılot Proje Koordinatörü Fatih Polat'ın aktardığı bilgilere göre, farklı ülkelerden ve üniversitelerden gelen öğrenciler sabah 04.00'ten 10.00'a kadar kumsalda iz takibi yapıyor. Tespit edilen yuvalar kafeslenerek korumaya alınırken, bölgedeki otel ve işletmelere de anlık bilgi veriliyor. 2021 yılından bu yana her sezon 2 binin üzerinde yuvanın kayıt altına alındığı bölgede, geçen yıl bu sayı 2 bin 540 olarak gerçekleşti. 2026 sezonunda ise havaların geç ısınması nedeniyle başlangıçta yavaş ilerleyen süreç, haziran ayının son haftasıyla birlikte ivme kazandı. Günlük 70 ila 80 yeni yuvanın tespit edildiği kumsalda, toplam yuva sayısı şimdiden 790'ı aşmış durumda.

KUMSALDAKİ EN BÜYÜK TEHDİT: ARAÇ VE ATV GİRİŞLERİ

Kumsaldaki koruma faaliyetlerinin önündeki en büyük engellerin başında sahile giren motorlu araçlar geliyor. Koordinatör Polat'ın açıklamalarına göre, otellerin ışıklandırma sorunları ve tesis önlerindeki araç girişleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile bakanlık desteğiyle büyük oranda çözüldü. Ancak Manavgat Irmağı çevresindeki ormanlık alanlardan kumsala denetimsiz şekilde giren ATV ve arazi araçları, yuvalar için ciddi risk oluşturmaya devam ediyor. Ekipler, bu bölgelerdeki ihlallerin önüne geçmek için jandarma ve DKMP ile koordineli çalışmalarını sürdürüyor.

699 BİN TL'LİK CEZA UYGULAMASI İŞE YARADI MI?

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, deniz kaplumbağalarının üreme alanlarına zarar vermenin ve gece saatlerinde bu kumsallara girmenin cezası 699 bin TL olarak uygulanıyor. Akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında getirilen kumsala giriş yasağı, bölgedeki popülasyon üzerinde doğrudan olumlu bir etki yarattı. Geçtiğimiz yıllarda gece sahile inen vatandaşları uyarmak için yoğun mesai harcayan görevliler, bu yıl ihlallerin yok denecek kadar azaldığını bildiriyor. Kuralları bilmeyen az sayıdaki yabancı turist ise bilgilendirildikten sonra alanı terk ediyor. İnsan baskısının ve ışık kirliliğinin azalmasıyla birlikte, dar alanlara sıkışan kaplumbağaların kumsalın çok daha geniş kesimlerine yayılarak yuva yaptığı istatistiksel verilere de yansıdı.

Manavgat ve Alanya sınırında yer alan Alara Çayı'na kadar uzanan bu koruma bandındaki sıkı denetimler, tüm Akdeniz çanağındaki turizm dinamikleri açısından yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya ve Manavgat gibi sahil turizminin kalbi olan ilçelerde, çevre koruma kanunlarının tavizsiz uygulanması, hem ekoturizm potansiyelini artırıyor hem de bölge sahillerinin doğal yapısının korunmasına muhtemel bir katkı sunuyor.