Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manavgat ilçesinde spor altyapısını güçlendirecek yeni bir proje için düğmeye bastı. Çeltikçi Mahallesi'nde inşa edilecek bin seyirci kapasiteli spor salonunun yapım ihalesi, 4 Ağustos 2026

Salı günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Antalya Körfez'in aktardığına göre, proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle yapılacak.

Sadece yerli firmaların katılımına açık olan ihaleye teklifler, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kabul edilecek. İhaleyi kazanan yüklenici firmaya, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 gün içinde yer teslimi yapılacak. Toplam inşaat süresi ise 400 takvim günü olarak belirlendi.

TESİS NEREYE İNŞA EDİLECEK?

Yeni spor kompleksi, Manavgat'ın Çeltikçi Mahallesi sınırları içindeki 178 ada 2 parsel numaralı alanda yükselecek. Tesisin tamamlanmasının ardından bölgenin ulusal ve yerel çaplı birçok sportif organizasyona ev sahipliği yapması hedefleniyor.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELER?

İhaleye teklif verecek firmaların, son 15 yıl içerisinde tamamladıkları benzer nitelikteki bina yapım işlerine dair iş deneyim belgesi sunmaları zorunlu tutuluyor. İsteklilerin teklif bedelinin en az yüzde 80'i kadar deneyime sahip olması istenirken, Kamu İhale Kurumu standartlarındaki B/III Grubu Üst Yapı işleri benzer iş kategorisinde değerlendirilecek. Ayrıca inşaat mühendisliği diplomaları da bu kapsamda geçerli sayılacak.

Firmaların sundukları tekliflerin geçerlilik süresi 90 gün olacak ve teklif bedelinin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat yatırılacak. Süreçte elektronik eksiltme yöntemi kullanılmayacak olup, sınır değerin altında kalan teklifler herhangi bir açıklama talep edilmeden doğrudan reddedilecek.