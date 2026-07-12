Olay, gece saat 02.30 sıralarında Manavgat'ın Denizkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet T. (24), arkadaşı Mustafa D.'nin kendisini telefonla arayarak, "Denizkent tarafında arabamın lastiği patladı, yardıma gel" dediğini öne sürdü.

Bunun üzerine otomobiliyle belirtilen adrese giden Ahmet T., burada Mustafa D. (21), Ahmet T. (21), Nuri Ç. (16) ve Ali Küçük (22) ile karşılaştı. Bir süre sonra grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü

Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. İddiaya göre Ahmet T., yanında bulunan bıçağı rastgele sallamaya başladı. Bu sırada Ali Küçük ile Nuri Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Kanlar içinde yere yığılan iki genci gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirirken, şüpheli Ahmet T. ise olay yerinden kaçarak evine gitti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralı Ali Küçük ve Nuri Ç., çevrede bulunan vatandaşların araçlarıyla hastaneye götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan 22 yaşındaki Ali Küçük kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hafif yaralandığı öğrenilen 16 yaşındaki Nuri Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklandığı iddia edildi

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre hayatını kaybeden Ali Küçük'ün, arkadaşları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada boğazından bıçaklandığı öne sürüldü. Bu iddia, soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından da araştırılıyor.

Babasıyla birlikte jandarmaya teslim oldu

Olayın ardından evine giden şüpheli Ahmet T., daha sonra babasıyla birlikte Taşağıl Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kavganın çıkış nedeni ve olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın devam ettiği bildirildi.