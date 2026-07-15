ABD ulusal basketbol liginin eski oyuncularından Kris Humphries, 2017 yılında sporu bırakmasının ardından kariyerine hazır yiyecek sektöründe devam ediyor. Kim Kardashian ile 2011 yılında yaptığı ve sadece 72 gün süren evliliğiyle geniş kitlelerce tanınan Humphries, şimdilerde acılı tavuk restoranı işletmeciliği yapıyor.

ABD basınına yansıyan açıklamalara göre, eski sporcu restoran sayısını 30'a çıkarmak için yeni bir franchise anlaşması imzaladı. Humphries, basketbolu bıraktığından bu yana daha sakin bir hayat yaşamaya odaklandığını belirterek, çeşitli ticari girişimlerle yeni dönemini şekillendirdiğini ifade etti.

İLK RESTORANINI OKUL BÖLGESİNE AÇTI

İş hayatına atılırken stratejik kararlar aldığını vurgulayan Humphries, ilk şubesini geçmişte eğitim gördüğü okulun yakınına açtığını aktardı. Bölgenin acılı tavuk restoranına ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirten eski basketbolcu, geçmişte özel hayatını paylaştığı sosyal medya hesaplarını artık sadece iş girişimlerini duyurmak amacıyla kullanıyor.

SPORCULUKTAN TİCARETE GEÇİŞ SÜRECİ

Profesyonel sporcuların emeklilik sonrasında gıda ve franchise sektörüne yönelmesi, ABD'de sık rastlanan bir yatırım stratejisi olarak öne çıkıyor. Humphries'in 30 şubelik bir zincir kurma hedefi, kısa süren magazin şöhretinin ardından kalıcı bir ticari yapı oluşturma adımı olarak değerlendiriliyor.

Kris Humphries ile Kim Kardashian'ın ilişkisi 2010 yılında başlamış ve çift bir yıl sonra nikah masasına oturmuştu. Kardashian, Humphries'ten önce 2000 ile 2004 yılları arasında Damon Thomas ile evli kalmıştı. Kris Humphries ile boşanmasının ardından ise 2014 ile 2022 yılları arasında dört çocuğunun babası Kanye West ile evlilik yaşadı.