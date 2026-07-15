Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay sürecinin ardından yaşanan tartışmalar sürerken, Antalya İl Yönetimi'nin göreve başlamasının ardından yaptığı ilk toplantıda Alanya teşkilatına ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. İlçe Başkan Yardımcısı Anıl Topak ile Gençlik Kolları Başkanı Mahmuthan Dolapcı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

TARTIŞMALARIN ARDINDAN KARAR GELDİ

Süreç, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hür Diren Dağ ve ailesine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından başladı. İddiaya göre, söz konusu paylaşım nedeniyle hakkında şikâyette bulunulan Anıl Topak ile bu süreçte WhatsApp gruplarında Topak'a destek organizasyonu yürüttüğü öne sürülen Mahmuthan Dolapcı hakkında disiplin işlemleri başlatıldı.

İLÇE YÖNETİMİNİN GÖRÜŞÜNE RAĞMEN

Edinilen bilgilere göre, CHP Alanya İlçe Yönetimi daha önce Anıl Topak hakkında ihraca gerek olmadığı yönünde görüş bildirmişti. Ancak CHP Antalya İl Yönetimi, yapılan değerlendirme sonucunda disiplin sürecinin devam etmesine karar verdi.

İl yönetiminin, kamuoyunda tepki çeken paylaşım, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemler ve bazı inanç gruplarına ilişkin ifadelerin disiplin açısından değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardığı öğrenildi.

"PARTİ DİSİPLİNİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Kararın ardından açıklama yapan CHP Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hür Diren Dağ, alınan kararın yalnızca şahsı ve ailesi açısından değil, parti disiplini bakımından da önemli olduğunu belirtti.

Dağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Alınan karar yalnızca şahsım ve ailem açısından değil; parti disiplini, kurumsal sorumluluk ve haksızlık karşısında sessiz kalınmaması adına da önemli bir adımdır. İlahi adaletin er ya da geç mutlaka yerini bulacağına inanıyorum. Bu süreç boyunca haksızlık karşısında yanımızda duran, destek veren ve sesimize ses olan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Disiplin kurulunun değerlendirmesinin ardından Anıl Topak ve Mahmuthan Dolapcı hakkında verilecek nihai kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.