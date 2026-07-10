Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Tazı Kanyonu, 300 ile 400 metre arasında değişen dik kaya duvarlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Köprüçay Vadisi'ne hakim manzarasıyla öne çıkan doğa harikası alan, 2026 yılı itibarıyla ziyaretçilerini giriş ücreti olmadan ağırlıyor.

TAZI KANYONU'NA NASIL GİDİLİR?

Antalya şehir merkezine 105, Manavgat ilçe merkezine ise 55 kilometre uzaklıkta bulunan kanyona doğrudan toplu taşıma imkanı bulunmuyor. Bölgeye özel araçla gitmek isteyenlerin, D400

Karayolu üzerinden Serik istikametini takip ederek Aspendos ve Beşkonak tabelalarını izlemesi gerekiyor. Gaziler Köyü yönündeki son 10-15 kilometrelik etabın toprak, dar ve bozuk bir yapıya sahip olması nedeniyle sürücülerin bölgede yavaş ve dikkatli ilerlemesi tavsiye ediliyor. Araç kiralama veya günübirlik safari turları da ulaşım için alternatifler arasında yer alıyor.

GİRİŞ ÜCRETLERİ VE BÖLGEDEKİ AKTİVİTELER

Kanyonun ana seyir alanına giriş için herhangi bir bilet ücreti talep edilmezken, çevredeki otopark kullanımı ve özel işletmelerin sunduğu zipline, ATV veya cip safari gibi etkinlikler ücrete tabi tutuluyor. Kamp tutkunları için çadır kurmaya elverişli alanlar barındıran milli park bölgesinde, herhangi bir cam teras yapısı bulunmuyor. Ziyaretçiler, devasa yüksekliği en geniş açıdan gören doğal kaya düzlüklerinden manzarayı seyrediyor.

ZİYARET ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Tazı Kanyonu'nun zirvesinde tuvalet, restoran, market veya içme suyu kaynağı gibi temel ihtiyaçları karşılayacak hiçbir tesis yer almıyor. Turizm rehberlerinin aktardığına göre, bölgeye çıkacak kişilerin su ve gıda gibi tüm hazırlıklarını Köprülü Kanyon veya Beşkonak çevresindeki işletmelerde tamamlaması büyük önem taşıyor. Alanda cep telefonu şebekeleri otopark ve seyir terası civarında genel olarak çekse de, vadinin iç kesimlerinde ve ormanlık alanlarda sinyal kayıpları yaşanabiliyor.

GÜVENLİK VE KIYAFET SEÇİMİ

Bölgenin en çok dikkat gerektiren unsuru ise dik kayalıklarda güvenlik bariyerlerinin bulunmaması olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 400 metrelik uçurumların kenarında, özellikle fotoğraf çekerken riskli hareketlerden kesinlikle kaçınılması gerekiyor. Taşlık ve engebeli arazide güvenli adımlar atabilmek için kaydırmaz tabanlı trekking ayakkabılarının kullanılması, mevsim şartlarına göre rüzgarlık ve şapka gibi koruyucu ekipmanların bulundurulması hayati önem taşıyor.