Antalya Manavgat'ta yaşanan olay, mahallede büyük üzüntü yarattı. Şelale Mahallesi 3597 Sokak’ta bulunan bir apartmanın kapalı garajından gelen sesleri duyan bina sakinleri, içeride hırsız olabileceğini düşünerek polis ekiplerine haber verdi.

KAPI AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Garaj sahibinin olay yerine gelerek kumandayla kapıyı açmasının ardından ekipler dikkatli şekilde içeriye yöneldi. Ancak içeride beklenen hırsız yerine, 4-5 aylık bebeğini puset içerisinde sakinleştirmeye çalışan bir kadın bulundu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre kadın, bebeğine biberonla meyve suyu içirmeye çalışıyordu. O anlara tanık olan apartman sakinleri uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi.

ARAÇTAN KUMANDA VE ANAHTARLARI ALDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının D.Y. olduğu belirlendi. D.Y.’nin, bir otomobil sahibinin aracı kilitlememesini fırsat bilerek araç içerisindeki ruhsat, anahtar ve garaj kumandasını aldığı, ardından garaja girerek burada kaldığı tespit edildi.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre genç kadının daha önce de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

GARAJ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Garaj sahibi kadın ise içeride karşılaştığı manzara sonrası şikayetçi olmaktan vazgeçti. Çalındığı belirtilen eşyalar sahibine teslim edilirken, ayakta durmakta zorlandığı belirtilen D.Y. ile bebeği sağlık kontrolü için ekipler tarafından bölgeden götürüldü.

Anne ve bebeğin daha sonra yakınlarına teslim edilmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi.

GEÇMİŞTE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

D.Y.’nin ismi daha önce de Manavgat’ta yaşanan başka bir olayda gündeme gelmişti. 2025 yılının Mayıs ayında Çağlayan Camii önünde park halindeki bir otomobile bindiği, daha sonra Sarılar Mahallesi’nde araç içerisinde uyurken bulunduğu belirtilmişti.

Mahalle sakinleri ise özellikle madde bağımlılığı ve sokakta yaşayan kadınlarla ilgili sosyal destek mekanizmalarının artırılması gerektiğini söyledi.