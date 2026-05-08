Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından organize edilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci ayağı, Alanya'nın komşu ilçesi Manavgat'ta start aldı. Manavgat Belediyesi 13. Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında Ilıca Stadı'nda başlayan organizasyon, bölgedeki spor tutkunlarını bir araya getirdi.

İlk gün müsabakalarında alt boylarda yoğun bir mücadele yaşanıyor. Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük, Deste Orta, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük ve Küçük Orta Büyük kategorilerindeki pehlivanlar çayıra çıktı. Toplam üç gün sürecek etkinlik, 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık finali ve kupa töreniyle tamamlanacak.

AKDENİZ'İN KIRKPINAR'I VURGUSU

Etkinliğin açılışında konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in açıklamalarına göre, Ilıca Er Meydanı bölge için büyük bir sportif anlam taşıyor. Alanı "Akdeniz'in Kırkpınar'ı" olarak tanımlayan Çiçek, organizasyonda 70'i başpehlivan olmak üzere toplamda 2 bine yakın güreşçinin ter dökeceğini bildirdi.

ALANYALI GÜREŞSEVERLERİN GÖZÜ LİG TAKVİMİNDE

Alanyalı sporseverlerin de yakından takip ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, toplam 8 zorlu etaptan oluşuyor. Şahinbey'de başlayan ve Manavgat ile devam eden maraton, yaz boyu Türkiye'nin farklı illerine taşınacak. Federasyonun paylaştığı faaliyet takvimine göre pehlivanlar sırasıyla Manisa (22-24

Mayıs), Kocaeli (12-14

Haziran), Ordu (24-26

Temmuz), Samsun (7-9 Ağustos) ve Balıkesir'de (21-23

Ağustos) puan arayacak. Ligin şampiyonu ise 4-6 Eylül tarihlerinde Antalya'nın köklü organizasyonu olan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ndeki son etapta belli olacak.