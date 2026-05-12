Aksu'da serinlemek amacıyla çaya giren gençlerden biri akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde su kaynaklarında yüzmenin taşıdığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi sınırlarında bulunan Aksu Çayı'nda meydana geldi. Gaziler Mahallesi'nde bulunan bir palet üretim tesisinde çalışan yabancı uyruklu üç arkadaş, serinlemek için çay kenarına geldi.

İKİ ARKADAŞ KURTULDU, BİRİ AKINTIYA KAPILDI

Güloluk Köprüsü yakınlarında suya giren üç arkadaştan ikisi kendi imkânlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Ahmet Mahmut Sadık (22) ise güçlü akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

JAK DALGIÇLARI ÜÇ SAAT ARAMA YAPTI

Olay yerine ulaşan ekipler kıyı boyunca arama çalışması yürütürken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timine bağlı dalgıçlar su altında detaylı tarama yaptı. Gencin suya girdiği bölgeye yakın bir noktada su yüzeyinde bulunan bir terlik, ekiplerin dikkatini çekti.

Yaklaşık üç saat süren yoğun çalışmaların ardından JAK dalgıçları, kıyıdan yaklaşık 20 metre uzaklıkta Ahmet Mahmut Sadık'ın cansız bedenine ulaştı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından genç adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yaşanan acı olay, özellikle akıntının güçlü olduğu çay ve nehirlerde yüzmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, vatandaşları serinlemek amacıyla kontrolsüz su kaynaklarına girmemeleri konusunda uyarıyor.