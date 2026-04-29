29 Nisan 2026 Çarşamba günü Manavgat’ta yaşanan olay, kısa sürede çevrede paniğe neden oldu. Barbaros Caddesi Salkımevler Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil aniden alev aldı.

ARAÇ KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN YANMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Kübra Ş. idaresindeki 07 CJD 453 plakalı BMW marka otomobil, seyir halindeyken ışıklarda durduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler saniyeler içinde aracı sardı.

Araçta bulunan sürücü kadın, küçük bebeği ve diğer yolcularla birlikte vakit kaybetmeden araçtan indi. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

ESNAF YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden çevredeki esnaf, ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle hızla müdahale etti. İlk müdahale sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Olay anında bölgede bulunan bir esnaf, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Arkamı döndüm, otomobilin yandığını gördüm. Hemen yangın tüpüyle müdahale ettik. Ardından itfaiye ekipleri geldi.”

İTFAİYE VE POLİS BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ise olay yerine gelerek araçta soğutma çalışması yaptı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde ciddi maddi hasar oluştu.

ARAÇ YANGINLARI NEDEN ÇIKIYOR?

Uzmanlara göre özellikle yaz aylarına yaklaşırken araç yangınları genellikle elektrik aksamı arızaları, yakıt sızıntısı ve motor ısınması nedeniyle meydana geliyor. Bu tür olaylarda sürücülerin araçta yangın tüpü bulundurması hayati önem taşıyor.

Manavgat’ta ışıklarda araç yangını olarak kayda geçen olay, saniyeler içinde yaşanan riskin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.