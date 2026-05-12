Antalya'nın Manavgat ilçesinde görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte toplam 41 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün başladı. Rüşvet, zimmet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarının ele alındığı davada mütalaa ve savunmalar dinleniyor.

İddianameye göre, Manavgat Belediyesi bünyesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla bir suç örgütü oluşturulduğu ve bu yapının yöneticiliğini Niyazi Nefi Kara'nın üstlendiği öne sürüldü. Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Kara hakkında 'rüşvet almak', 'irtikap' ve 'örgüt kurmak' başta olmak üzere altı farklı suçlamadan 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar için de çeşitli oranlarda hapis cezaları isteniyor.

SAVCIDAN YENİ TUTUKLAMA TALEPLERİ

Aralık 2025, Ocak 2026, Mart 2026 ve geçtiğimiz ay görülen oturumların ardından başlayan bugünkü duruşmada, tutuklu bulunan beş ismin yanı sıra taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. Mevcut durumda Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ve müteahhit Mesut Kara tutuklu yargılanıyor. Duruşma savcısı, suçun niteliğini gerekçe göstererek sekiz tutuksuz sanığın (B. Ş., D. D., İ. G., Z. K., M. Ç., O. K., C. Ç. ve M. T.) daha tutuklanmasını talep etti.

BÖLGESEL YANSIMALAR VE SAVUNMA

Turizm kenti Alanya'nın sınır komşusu olan Manavgat'taki bu geniş çaplı dava, bölge siyaseti ve yerel yönetim dinamikleri açısından Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Duruşmada söz alan Niyazi Nefi Kara'nın avukatları, dosyada yer alan iddiaların soyut delillere dayandığını savundu. Hiyerarşik bir yapı bulunmadığını ve örgüt kurma şartlarının oluşmadığını belirten avukatlar, müvekkilleri için tahliye ve beraat talebinde bulundu. Karar duruşması, verilen aranın ardından diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.