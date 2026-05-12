Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl nisan ayında başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görülmeye başlandı. Toplam 41 sanığın yargılandığı davada, tutuklu bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakim karşısına çıktı.

Duruşmada 5'i tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve şikayetçiler hazır bulundu. İddianameye göre, Niyazi Nefi Kara'nın suç örgütü kurmak ve rüşvet almak gibi 6 ayrı suçtan 31 yıldan 69 yıla kadar hapsi isteniyor. Yoklamanın ardından mütalaasını sunan savcı, tutuksuz yargılanan Buğlem Ş., Demir D., İlker G., Zafer K., Mehmet Ç., Okan K., Cem Ç. ve Mehmet T.'nin suç vasfı nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

BAŞKAN KARA İDDİALARI REDDETTİ

Mahkemede savunma yapan Niyazi Nefi Kara, hakkındaki rüşvet iddialarını kabul etmedi. İddianamede bahsi geçen evle ilgili konuşan Kara, ödemeleri kendi alın teriyle yaptığını belirterek, diğer sanıkların kendi adını kullandığını öne sürdü. Kara, tahliye olmak isteyenlerin asılsız ifadeler verdiğini ve Orçun Veysel K.'nin tanık olarak dinlenmemesinin yargılamada eksiklik yarattığını aktardı.

Davada tutuklu bulunan belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya ile Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ve müteahhit Mesut Kara'nın avukatları da savunma yaptı. Avukatlar, dosyadaki suçlamaların soyut olduğunu ve örgüt şartlarının oluşmadığını bildirerek beraat talebinde bulundu.

ALANYA KAMUOYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel yönetimlere yönelik yürütülen bu geniş çaplı soruşturma, komşu ilçe Alanya'da da kamuoyu ilgisiyle yakından takip ediliyor. Bölgedeki idari dengelere olası yansımaları nedeniyle davanın sonucu bölge siyaseti açısından önem taşıyor. Duruşma, mahkemeye verilen aranın ardından diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.