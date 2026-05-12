Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Nisan ayı verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak yayımlandı. Bu verilerin ardından piyasalardaki reel getiri arayışı hızlanırken, bankalar 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarında yeni güncellemeler yaptı.

Özellikle Alanya gibi turizm, gayrimenkul ve tarım sektörlerinin güçlü olduğu bölgelerde, ticari faaliyetlerden elde edilen nakit varlıkların değerlendirilmesi yakından takip ediliyor. Turizm sezonu öncesi veya gayrimenkul satışlarından sağlanan likiditeyi enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılar, bankaların sunduğu güncel getiri tablolarını inceliyor.

1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Güncel verilere göre, 1 milyon liranın 32 günlük vade sonundaki net kazancı banka bazında değişiklik gösteriyor. Anadolubank yüzde 45 faiz oranı ile 30.090 TL net kazanç sağlarken, Odeabank ve QNB Finansbank yüzde 42,5 faiz oranı ile 30.740 TL net getiri sunuyor. Denizbank yüzde 42,25 faiz oranı ile 30.559 TL, Akbank ve Ziraat Bankası ise yüzde 42 faiz oranı ile 30.378 TL net kazanç veriyor.

Diğer bankaların güncel oranları incelendiğinde; Garanti BBVA yüzde 41,25 faizle 29.836 TL, Enpara yüzde 40,5 faizle 29.293 TL, ING Bank yüzde 40 faizle 28.932 TL net kazanç sağlıyor. İş Bankası yüzde 39,5 oranla 28.570 TL, Türkiye Finans yüzde 44 oranla 28.397 TL, TEB yüzde 45 oranla 28.106 TL, Halkbank yüzde 35 oranla 25.315 TL ve Ziraat Katılım yüzde 36 oranla 21.179 TL net getiri hesaplıyor.

YENİ MÜŞTERİ VE DİJİTAL KANAL AVANTAJI

Finans uzmanlarının aktardığına göre, tabloda yer alan yüksek faiz oranları genellikle dijital kanallar üzerinden hesap açan yeni müşterilere özel kampanyalar kapsamında sunuluyor. Mevcut müşterilerin vade yenileme işlemlerinde uygulanan oranlar, ilan edilen bu rakamlardan daha düşük olabiliyor.

VADELİ MEVDUAT YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Mevduat hesabını yatırım aracı olarak kullanacakların, brüt faiz yerine vergi stopaj kesintisi sonrası ele geçecek net kazancı baz alması gerekiyor. Ayrıca, elde edilen faiz getirisinin cari enflasyon oranının üzerinde kalıp kalmadığı reel kazanç açısından büyük önem taşıyor. Tasarrufların belirli bir tutara kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesinde olduğu da resmi kurumlarca bildiriliyor.