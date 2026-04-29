Manavgat Boğaz-Mendirek yolunda turistleri taşıyan tur minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA BOĞAZ-MENDİREK YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Antalya Manavgat'ta turistleri taşıyan tur minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza, akşam saatlerinde Boğaz-Mendirek yolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Caddesi yönüne ilerleyen Sabahattin U. yönetimindeki 07 BRR 467 plakalı tur minibüsü, karşı yönden gelen Rabia G. idaresindeki 06 Y 2765 plakalı otomobil ile çarpıştı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü Rabia G. ile araçta bulunan Ayşe T., Eylül T. ve Cemile K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ALMAN TURİST TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Tur minibüsünde bulunan yaşlı bir Alman turist ise kazadan kısa süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine yeniden ambulans çağrıldı.

Hastaneye götürülen Alman turistin, burada tedaviyi kabul etmediği öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.