Antalya Manavgat'ta kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 40 metre aşağıya düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI

Manavgat’ta 40 metrelik uçurum kazası, sabah saatlerinde Hacıali Mahallesi’nde yaşandı. Manavgat yönüne ilerleyen Ali A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole savruldu. Araç, yaklaşık 40 metre aşağıya yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı. Araçta bulunan sürücü Ali A. ile yolcu Ayşe A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

ARAÇ VİNÇLE ÇIKARILDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Şarampole yuvarlanan otomobil, ekiplerin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Manavgat’ta 40 metrelik şarampole uçan araç kazası sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu tür kazalar özellikle kırsal ve eğimli yollarda sürücüler için ciddi risk oluşturuyor. Bölgedeki vatandaşlar, yol güvenliği ve bariyer önlemlerinin artırılmasını istiyor.