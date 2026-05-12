Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında hazırlanan iddianame tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında dava açılması talep edildi.

Başsavcı İbrahim Cansever'in onayından geçen 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Basına yansıyan bilgilere göre, soruşturma metninde belediye bünyesindeki ihale süreçleri, bazı idari işlemler ve vakıf ilişkili uygulamalar detaylı şekilde incelendi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar Kanunu'na muhalefet iddiaları yer alıyor.

BAKANLIKLAR MÜŞTEKİ KONUMUNDA

Hazırlanan adli belgede üç önemli devlet kurumu davacı ve müşteki sıfatıyla dosyaya dahil oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, kamu zararına yol açtığı öne sürülen işlemlerin soruşturmanın genişletilmesinde etkili olduğu aktarıldı.

YEREL YÖNETİMLER İÇİN EMSAL NİTELİĞİ

Türkiye genelindeki belediyelerde yürütülen bu tür kapsamlı hukuki süreçler, ihale ve vakıf ilişkileri bağlamında emsal teşkil etme potansiyeli taşıyor. Kamu kaynaklarının kullanımı ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda açılan davalar, Alanya kamuoyu ve yerel yönetim çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte yargılama takviminin netleşmesi bekleniyor.