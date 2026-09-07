Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren seyahatlerinde bilet bulma sürecini kolaylaştıran "Boş Yer Takip Butonu" uygulamasının devreye alındığını duyurdu. Yeni sistem sayesinde, dolu görünen seferlerde iptal veya iade nedeniyle boşalan koltuklar sistem üzerinden yolculara anında bildirilecek.

Biletlerin tükenmesi sebebiyle seyahat planını ertelemek zorunda kalan vatandaşlar, artık seferleri sürekli olarak manuel kontrol etmek zorunda kalmayacak. Sistem, seçilen seferde herhangi bir işlem sonucunda boşluk oluştuğunda ilgili kullanıcıyı otomatik şekilde bilgilendirerek zaman kaybının önüne geçiyor.

DİJİTAL HİZMETLER GENİŞLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, e-Bilet ve e-Fatura gibi uygulamaların ardından demiryolu ulaşımındaki dijitalleşme adımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Özellikle tatil dönemleri ve resmi bayramlarda yoğun talep gören ana hat tren seferlerindeki bilet bulma sorununun, bu yeni bildirim altyapısıyla belirli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Yeni dijital özellik ile anlık koltuk değişikliklerinin yönetimi kolaylaşırken, bilet satın alma ve seyahat hazırlığı süreçlerinin yolcu odaklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.