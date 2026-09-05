Alanya Belediyesi, dijital belediyecilik vizyonu doğrultusunda yeni bir e-hizmeti daha hayata geçirdi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar artık adres numarataj belgelerini belediye binasına gitmeden resmi web sitesi üzerinden alabilecek.

"alanya.bel.tr" adresi üzerinden erişime açılan sisteme giriş yapan kullanıcılar, kısa süre içinde başvurularını oluşturabiliyor. İşlem sürecinde mahalle, cadde ve kapı numarası gibi temel adres bilgileri seçildikten sonra kişisel kimlik bilgileri sisteme giriliyor. Güvenlik adımı olarak başvuru sahibinin cep telefonuna gönderilen SMS kodu ile doğrulama sağlanıyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Çevrimiçi başvuru esnasında vatandaşların tapu belgesi ile kimlik veya pasaport kopyalarını sisteme yüklemeleri zorunlu tutuluyor. Evrakların eksiksiz iletilmesinin ardından sistem tarafından kullanıcıya SMS ile bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Tahakkuk eden ücretin ödenmesiyle birlikte numarataj belgesi anında başvuru sahibine dijital ortamda ulaştırılıyor.

DİJİTAL HİZMETLER GENİŞLEYECEK Mİ?

Alanya Belediyesi yetkilileri, bu tür dijital uygulamalar sayesinde fiziki evrak trafiğinin ve zaman kaybının önüne geçileceğini bildirdi. Açıklamada, kurumun online hizmet ağını genişleterek ilçe sakinlerine daha pratik çözümler sunmaya devam edeceği vurgulandı.