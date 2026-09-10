Alanya Belediyesi’nin kentin farklı noktalarında sürdürdüğü Yeşilçam Açık Hava Sinema Günleri, bu hafta Türk sinemasının hafızalarda yer edinen yapımlarından “Çiçek Abbas”ı izleyiciyle buluşturacak. Etkinliği farklı kılan ise filmin başrol oyuncusu İlyas Salman’ın Alanya’daki gösterimlere katılacak olması. Salman, gösterim öncesinde sinemaseverlerle bir araya gelecek ve ardından filmi vatandaşlarla birlikte izleyecek.

İLK GÖSTERİM BAŞKANLAR PARKI'NDA

Belediyenin açıkladığı programa göre “Çiçek Abbas”ın ilk gösterimi 12 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de Başkanlar Parkı’nda gerçekleştirilecek. İkinci buluşmanın adresi ise Mahmutlar olacak. Film, 13 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Mahmutlar Belediye Ek Hizmet Binası önünde gösterilecek. Böylece etkinlik, Alanya merkezinin yanı sıra ilçenin doğu bölgesindeki sinemaseverlere de ulaşacak.

İLYAS SALMAN İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Program kapsamında İlyas Salman, film başlamadan önce vatandaşlarla bir araya gelecek. Ardından Salman ile izleyiciler “Çiçek Abbas”ı açık havada birlikte seyredecek. Alanya Belediyesi de Yeşilçam eserlerini açık hava atmosferinde yeniden izlemek isteyen vatandaşlara etkinliğe katılım çağrısında bulundu.

ÇİÇEK ABBAS YEŞİLÇAM'IN HAFIZADA KALAN YAPIMLARINDAN

Yeşilçam döneminin bilinen yapımlarından “Çiçek Abbas”, minibüsçülük dünyası üzerinden Abbas ile Şakir arasındaki rekabeti ve toplumsal ilişkileri mizahi bir anlatımla ele alıyor. Filmde İlyas Salman’ın canlandırdığı Abbas, Şener Şen’in canlandırdığı Şakir’in yanında muavin olarak çalışırken kendi minibüsünü alarak bağımsız bir hayat kurmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın radyo-televizyon alanındaki eğitim materyallerinde de film, zıt karakterlerin hikâye anlatımındaki kullanımına örnek olarak gösteriliyor.

FİLMİN HATIRASI ANTALYA'DA YAŞATILIYOR

“Çiçek Abbas” ile Antalya arasında yakın dönemde öne çıkan bir başka buluşma da Kepez’de gerçekleşmişti. İlyas Salman, Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’taki Araba Müzesi’ni ziyaret etmiş ve filmde kullanılan minibüsle yıllar sonra yeniden buluşmuştu. Belediyenin aktardığına göre Salman’ın minibüse binerek eski günleri anması ziyaretçilerden de ilgi görmüştü. Bu buluşma, Yeşilçam yapımlarının yalnızca ekranlarda değil, filmlerle özdeşleşen objeler ve kamusal kültür etkinlikleri aracılığıyla da yeni kuşaklara aktarılabildiğini gösteren örneklerden biri oldu.

AÇIK HAVA GÖSTERİMLERİ KÜLTÜRÜ MAHALLELERE TAŞIYOR

Açık hava sineması etkinlikleri, klasik sinema salonlarından farklı olarak park, meydan ve kamusal alanları geçici birer kültür mekânına dönüştürüyor. Alanya Belediyesi’nin programı da gösterimleri farklı noktalara taşıyarak vatandaşların yaşadıkları bölgelere yakın alanlarda kültür-sanat etkinliklerine katılabilmesine imkân sağlıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinin tercih edilmesi, geçmişte sinemalarda izlenen yapımların bugünün seyircisiyle yeniden buluşmasına ve kuşaklar arasında ortak bir sinema hafızasının canlı tutulmasına katkı sunuyor.

İKİ AKŞAMLIK YEŞİLÇAM BULUŞMASI

Alanya’daki program iki ayrı gösterimle tamamlanacak. Başkanlar Parkı ve Mahmutlar’daki etkinliklerde “Çiçek Abbas”ın İlyas Salman’ın katılımıyla izlenmesi, klasik bir film gösteriminin ötesinde oyuncu ile seyirciyi aynı ortamda buluşturan özel bir kültür etkinliği oluşturacak. Katılmak isteyenlerin gösterim yeri ve saatini dikkate alarak programa göre hareket etmesi gerekiyor.